2019/07/20 | 22:01

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الانتخابات المحلية: يسمح لمن أعمارهم ٢٨ عاماً الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات

كلمة -

بغداد

كشف تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، يوم السبت، عن آخر

تطورات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال النائب عن التحالف علي غاوي إن "هناك نقاطا خلافية بين الكتل

السياسية حول تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن الحوارات

ودراسة القانون وفقراته مستمرة بين اللجنتين القانونية والاقاليم

والمحافظات البرلمانيتين".

وأضاف غاوي، أن "عمر المرشح ضمن هذه الانتخابات كان 30 سنة، وتم طرح

مقترح بأن يكون 25 سنة، قبل أن يتم التوافق والاتفاق على أن يكون 28

سنة"، لافتا إلى أن "الخلاف القائم حاليا على القاسم الانتخابي،

ونحن مع القاسم الذي يضمن حقوق الكتل الصغيرة".

ورجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، أن يتم "حسم التصويت على هذا

القانون خلال الأسبوع الحالي".

وكان البرلمان قد قرر، الخميس 11 تموز الجاري، تأجيل التصويت على

مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

والأقضية رقم (12) لسنة 2018، دون أن يحدد تاريخا للتصويت عليه.

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