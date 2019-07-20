2019/07/20 | 22:01

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بعثة الحج: ارتفاع عدد الحجاج العراقيين إلى 19 الفاً و487 حاجا وحاجة

كلمة -

بغداد

اعلنت بعثة الحج التابعة لهيأة الحج والعمرة، يوم السبت،

ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الى 19 الفاً و487 حاجا وحاجة الى

الديار المقدسة.

ونقلت الهيأة في بيان عن البعثة القول ان "اعداد الحجاج الواصلين

للديار المقدسة شهدت ارتفاعا ملحوظا اذ بلغ عددهم 19 الفاً و487

حاجا وحاجة، منهم 12 الفاً و115 بالمدينة المنورة والمتبقون في مكة

المكرمة".

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