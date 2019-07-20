الحكيم يناقش مع مسؤول كندي ملف فتح خط طيران بين بغداد وأوتاوا

2019/07/20 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ناقش وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع عضو مجلس النواب الكندي روب أوليفانت، ملف فتح خط طيران بين بغداد وأوتاوا.وذكر بيان للوزارة، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، أنه” جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مجلس النواب العراقي والكندي”.واضاف” كما تركزت المناقشات حول جملة من الموضوعات التي تخدم المصالح […]

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