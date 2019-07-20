الصيهود : اسقاط الحكومة لا يمكن عن طريق العصيان المدني وسياسة لي الاذرع انما بتشكيل جبهة معارضة حقيقة داخل البرلمان

2019/07/20 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود انه لا يمكن اسقاط الحكومة عن طريق العصيان المدني وسياسة لي الاذرع وانما بتشكيل جبهة معارضة حقيقية داخل قبة البرلمان.وذكر الصيهود في بيان صحفي اليوم انه :” مع كل المآخذ على عمل الحكومة المسيطر عليها كليا من قبل بعض الأطراف التي رسخت المحاصصة بشكل كبير ، […]

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