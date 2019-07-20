الكشف عن مركز رونالدو الجديد مع السيدة العجوز

2019/07/20 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف مدرب نادي يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، عن خطته لتوظيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي السبت: “سأحاول أولا استخدام كريستيانو رونالدو على الجانب الأيسر، لكن بالفعل يمكنه اللعب في أي مكان، خاصة مع الإمكانيات التي يمتلكها، إنه يتمتع بخبرة كبير وفاز بالكثير من الألقاب”.وتابع […]

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