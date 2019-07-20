مجلس الصويرة يدعو 8 أقضية ونواحي للانضمام له وإعلان محافظة

2019/07/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد دعا مجلس قضاء الصويرة، السبت، رؤساء 8 مجالس محلية لوحدات ادارية محيطة بالقضاء إلى إجتماع تشاوري لبحث تحويل القضاء إلى محافظة.

وبحسب وثيقة إطلعت عليها “كلكامس برس”، فإن “المجلس دعا ثمانية أقضية ونواحي لإجتماع تشاوري بشأن ضمها إلى الصويرة وإعلانها كمحافظة، وشملت الدعوة قضاء العزيزية والزبيدية والكوثر، إضافةً إلى نواحي الوحدة والدبوني الشحيمية وسيد الشهداء وتاج الدين”.

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