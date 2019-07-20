الخارجية تدعو الشركات الكندية للإستثمار في العراق

2019/07/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، دعوة الشركات الكندية للإستثمار في العراق خاصة في مجال إعادة إعمار البنى التحتية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلتقى مع روب أوليفانت عضو مجلس النواب الكندي وجرى في اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مجلس النواب العراقي والكندي”.

وأكد الحكيم وفقا للبيان على “حرص العراق بدفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، داعياً “الشركات الكندية إلى الإستثمار في العراق لاسيما في مجال إعادة إعمار البنى التحتـية”.

وأوضح، أن “المناقشات تركزت حول جملة من الموضوعات التي تخدم المصالح الإستراتيجية ومنها تسهيل سمات الدخول بين البلدين وفتح خط طيران بين بغداد وأوتاوا”.

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