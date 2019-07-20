تقنية صينية حربية تجعل المقاتلات

2019/07/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

حقق علماء صينيون مؤخرا سلسلة من الاكتشافات المذهلة في التكنولوجيا الحربية، التي ستساعد المقاتلات الحربية على تفادي أجهوة الرادار.

وقال البروفيسور لوه شيانغانغ وفريق من علماء معهد البصريات والإلكترونيات بالأكاديمية الصينية للعلوم، في بيان، إنهم ابتكروا أول نموذج رياضي في العالم لتحديد سلوك الموجات الكهرومغناطيسية بدقة، حسب ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وتعتمد طائرات الشبح حاليا على هندسة مجسم الطائرة، لتفادي إشارات الرادار، إلا أن التصميم الخاص للطائرة يؤثر على أدائها ديناميكيا.

والشبح طائرة تستخدم تقنية التخفي لتجنب اكتشافها من قبل أجهزة الرادار، وذلك باستخدام تصميم خاص لسطحها، فضلا عن المواد المستخدمة في صناعتها.

وستقلل التكنولوجيا الصينية الجديدة من قوة إشارة الرادار المنعكسة - المقاسة بالديسيبل - بما يتراوح بين 10 و 30 ديسيبل تقريبا، في نطاق تردد من 0.3 إلى 40 غيغاهيرتز.

وتعليقا على الابتكار الصيني، قال خبير تقني بطائرات الشبح، من جامعة فودان في شنغهاي، إن أي طائرة مقاتلة أو سفينة حربية تستخدم التكنولوجيا الجديدة، يمكن أن تمر من جميع أنظمة الرادار العسكرية المستخدمة اليوم دون أن ترصدها.

وأضاف الخبير الصيني: "نطاق تقليل إشارة الرادار هذه لا تصدق.



لم أسمع قط عن تكنولوجيا تقترب من هذه الدقة.



ففي الوقت الحالي، تصنف تقنية الامتصاص على أنها ضمن نطاق فعال يتراوح بين 4 و 18 غيغاهرتز بالنسبة لإشارة الرادار المنعكسة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم السبت، لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران تتصرف "عكس" ما يتطلبه خفض التصعيد الحاصل في مضيق هرمز.

وكتب هانت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه

بغداد اليوم _ متابعة

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من "زيادة التصعيد" بعد إحتجاز إيران ناقلة بريطانية في مضيق هرمز يوم أمس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الجمعة (19 تموز 2019)، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

بغداد اليوم - متابعة

أكد تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" أنه لا يريد الانخراط في حرب مع تركيا، محذرا رئيسها رجب طيب أردوغان من أن الهجوم على أي مناطق كردية شرقي الفرات سيحول المنطقة الحدودية لساحة حرب.

وفي حديث لصحيفة "يني أوزغور

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