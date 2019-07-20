2019/07/20 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق العادية في ولايات أمريكية مختلفة، وفاة ستة أشخاص على الأقل، منهم أربعة في ولاية ماريلاند، وواحد في أريزونا ، والآخر في أركنساس، وفقا لقناة CBS.وقالت القناة إن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على صحة حوالي 200 مليون شخص في الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 6 أشخاص بسبب موجة الحر في الولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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