الطالب الايزيدي والظلم الدراسي في الكليات و المعاهد

2019/07/20 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذياب غانم الايزيديين تعرضوا للظلم على مر التاريخ من ناحية وجودهم كمواطنين اصلين لهذا البلد و لكن لم يكن هجوم داعش الاخير على شنگال ولم تكن المرة الاخيرة التي تعرض الايزيديين الى الظلم فكل يوم نتعرض للظلم و ذلك لاننا اقل عددا منهم.قلة عددنا لا يعني باننا لا نملك الامكانيات، فنفوق الكل بامكانياتنا …

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