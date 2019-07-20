حماس: البحرين تصطف بشكل صارخ مع “إسرائيل”

2019/07/20 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وصفت حركة حماس، تصريحات وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، السبت، بـ”الاصطفاف الصارخ إلى جانب إسرائيل، وبالطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته”.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن “تصريحات آل خليفة التي ادعى فيها أن حماس هي التي “تعيق” تحقيق السلام في المنطقة، “تعارض كل […]

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