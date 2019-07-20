ابن شقيق البارزاني سفيرا للعراق في البرتغال

2019/07/20 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدّم السفير العراقي، سيوان صابر بارزاني، السبت، أوراق إعتماده سفيراً مقيماً للعراق لدى البرتغال، إلى رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته “وكالة كل العراق الاخبارية [اين] ”، إن “بارزاني أعرب في بداية اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري في العاصمة لشبونة عن تمنياته بتطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين”.وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية البرتغالية قدّم تهانيه للسفير بتعينه سفيراً للعراق لدى الدولة، معرباً عن أمله بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتكثيف الزيارات المتبادلة”.يذكر أن بارزاني من مواليد عام 1972 أربيل، وهو دبلوماسي وأكاديمي كردي عراقي، والسفير السابق لجمهورية العراق لدى كل من ايطاليا ومالطا وسان مارينو وهولندا.



وهو ابن شقيق رئيس إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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