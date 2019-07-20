العراق الى جانب منتخبات سوريا ولبنان اليمن وفلسطين في قرعة بطولة غرب اسيا

2019/07/20 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت قرعة بطولة غرب آسيا “آسيا سيل”، قبل قليل في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتم تقسيم المنتخبات إلى ما يلي:المجموعة الأولى: العراق وسوريا ولبنان اليمن وفلسطينالمجموعة الثانية: الأردن والسعودية والكويت والبحرين.وستقام مباريات المجموعة الأولى في محافظة كربلاء، فيما ستقام مياريات المجموعة الثانية في محافظة أربيل.ومن المقرر اقامة البطولة للفترة من 2- 14 آب المقبل.وشهدت القرعة حضور السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري.

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