داعش تعترف بفقدانها 50 مضافة في ديالى مؤخرا

2019/07/20 | 22:18

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العهد نيوز – ديالى

كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، عن مضمون بعض وثائق التي ضبطت مؤخرا في مضافات عصابات داعش الارهابية داخل المحافظة.

وقال المصدر

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