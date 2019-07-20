قائد شرطة البصرة يوعز بإطلاق سراح متظاهرين معتقلين

2019/07/20 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أصدر

قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح، اليوم السبت، توجيهًا يخص متظاهرين

معتقلين في المحافظة.

وذكر

مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان “وفد رئاسة المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق

المشكل من المفوضين فاتن الحلفي وعامر بولص وفيصل عبدالله ومدير مكتب المفوضية

العليا لحقوق الأنسان في البصرة مهدي التميمي التقى قائد شرطة المحافظة الفريق

رشيد فليح”.

وأضاف

البيان، أن “الوفد طالب قائد شرطة البصرة النظر بإطلاق سراح الموقوفين

الاربعة على إثر الوقفة الاحتجاجية اليوم في ساحة البحرية”، مؤكداً أن

“قائد الشرطة أوعز بإطلاق سراحهم فورا”.

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