2019/07/20 | 22:32

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مطالب بإطلاق سراح "متظاهرين" احتجزوا من قبل شرطة البصرة

كلمة -

بغداد

أصدر قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح، يوم السبت،

توجيهًا يخص متظاهرين معتقلين في المحافظة.

وذكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، في بيان، ان

"وفد رئاسة المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق المشكل من

المفوضين فاتن الحلفي وعامر بولص وفيصل عبدالله ومدير مكتب المفوضية

العليا لحقوق الأنسان في البصرة مهدي التميمي التقى قائد شرطة

المحافظة الفريق رشيد فليح".

وأضاف البيان، أن "الوفد طالب قائد شرطة البصرة النظر بإطلاق سراح

الموقوفين الاربعة على إثر الوقفة الاحتجاجية اليوم في ساحة

البحرية"، مؤكداً أن "قائد الشرطة أوعز بإطلاق سراحهم فورا".

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