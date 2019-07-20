2019/07/20 | 22:33

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اللواء معن لـ (أفق الحوار): عملية إرادة النصر جاءت للحفاظ على المكتسبات التي تحققت سابقاً

السبت

20

تموز

2019 :

09:47 pm

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معن : زيارة عبد المهدي إلى الطارمية كانت إيجابية وبعثت الطمأنينة

لدى أهاليهامعن : دور طيران الجيش والقوة الجوية كان فعالاً ومؤثراً في عملية

إرادة النصر معن : الدواعش لجأوا إلى مايسمى بالمضافات المتحركة وهو تكتيك

جديد معن : الأجهزة الإستخبارية تراقب وترصد جميع تحركات الإرهابيينمعن : أيّ أعتداء على الحشد بمثابة أعتداء على القوات الأمنية ومرفوض

جملة وتفصيلاًعدَّ المتحدث بإسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن عملية إرادة النصر

"مهمة جداً" للحفاظ على تأمين المناطق والمكتسبات التي تحققت في

المعارك السابقة ، اللواء معن أضاف لدى إستضافته في برنامج أفق الحوار

الذي تبثه آفاق أن عملية إرادة النصر أنطلقت من 4 محاور أسفرت لغاية

الآن عن إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء والعثور على عجلات مفخخة ،

وأشار إلى أن زيارة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى

الطارمية كانت مؤثرة وإيجابية وبعثت الطمأنينة لدى أهاليها ، مبيناً

أن رئيس الوزراء شدد خلال زيارته إلى الطارمية على ضرورة توفير جميع

الخدمات إلى أهالي القضاء ، ورأى اللواء معن أن العمليات النوعية

الأخيرة جاءت في الوقت المناسب وحققت أهدافاً مهمة على الرغم من أن

العمليات العسكرية تتطلب أمور كثيرة قبل تنفيذها سيما مايتعلق بالدعم

اللوجستي ، مشيداً بالدور المؤثر والفعال لطيران الجيش والقوة الجوية

في دعم القوات الأمنية بعملية إرادة النصر وكذلك بالدور الكبير فيما

يتعلق بالتعاون والتنسيق بين المواطن والقوات الأمنية ، وأوضح أن

الدواعش لجأوا إلى مايسمى بالمضافات المتحركة وهو تكتيك جديد كما

يحاولون إستغلال بعض المناطق التي تتواجد فيها أهوار وبساتين إلا أن

الأجهزة الإستخبارية تراقب وترصد جميع تحركات الإرهابيين ، وأكد

اللواء معن أن القوات الأمنية بالمرصاد لأية محاولة تزعزع أمن البلد

وإستقراره وفيما أعلن عن عثور قوات قيادة عمليات الأنبار على أوكار

لإرهابيي داعش تضم أحزمة ناسفة ، شدد اللواء معن على أن أيّ أعتداء

على الحشد الشعبي هو بمثابة أعتداء على جميع القوات الأمنية ومرفوض

جملة وتفصيلاً..

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