تونس تطالب العراق بدفع مبلغ 4 مليارات دولار مقابل فترة إيداع طائراته لديها

2019/07/20 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في وزارة النقل، اليوم السبت، أن الجانب التونسي اعاد مجدداً فتح ملف الطائرات العراقية المودعة لديها.وقال في حديث صحفي" إن "الجانب التونسي طالب الجانب العراقي، بضرورة استلام الطائرتين المودعتين لدى مطاراتها منذ حرب الخليج سنة ١٩٩١".وأضاف، أن "الحكومة التونسية طالبت الحكومة العراقية بدفع مبلغ أربعة مليارات دولار، مقابل فترة إيداع تلك الطائرات".

وبين، أن "الحكومة العراقية تحاول استرداد الطائرات بعد إسقاط المبالغ المترتبة، إلا أن الجانب التونسي يرفض ذلك".

وأشار إلى أن "السفير التونسي الجديد لدى بغداد، فاتح الجهات الرسمية العراقية بشأن الملف، من خلال لقاءاته الثنائية مع الأمين العام لمجلس الوزراء، و وزير النقل، وأن المفاوضات جارية لحسم الملف".

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