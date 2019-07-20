ايران تفرج عن الناقلة الجزائرية بعد ساعات من احتجازها

2019/07/20 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افرجت السلطات الإيرانية، السبت، عن ناقلة نفط جزائرية بمضيق هرمز بعد احتجازها ليلة الجمعة لبضع ساعات.وقالت شركة "أس.بي.سي" فرع سوناطراك الحكومية الجزائرية المالكة للناقلة النفطيةالناقلة، انه "الناقلة تم توقيفها لنحو ساعتين من طرف السلطات الإيرانية وبعد الاتصالات التي تمت مع طهران تم الإفراج عنها في وقت متأخر من مساء الجمعة".وأشارت الشركة، أن "الناقلة النفطية أكملت طريقها نحو رأس تنورة {مصفاة رأس تنورة الواقعة في السعودية}".وفي وقت سابق السبت، أعلنت "سوناطراك"، اعتراض إيران إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، نحو ميناء سعودي.

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