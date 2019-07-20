الحشد الشعبي يطهر مزارع وبساتين شمال بغداد

2019/07/20 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… تمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من تطهير مزارع وبساتين غرب منشأة نصر شمال العاصمة بغداد.وقال الحشد الشعبي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم، إن “قوات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تطهير مزارع وبساتين غرب منشأة نصر شمال العاصمة بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر”.وكان الحشد […]

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