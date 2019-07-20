الهند تضع شرطا لشراء مقاتلات الجيل الخامس من روسيا

2019/07/20 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اشترط قائد سلاح الجو الهندي المارشال، بيرندر سينغ دخانوا، شراء بلاده لمقاتلات “سو-57” الروسية للجيل الخامس بظهور عدد كبير منها في الجيش الروسي.وقالت صحيفة “كراسنايا زفيزدا” الروسية إن المارشال الهندي أعلن يوم 17 يوليو أن نيودلهي يمكن أن تعود إلى دراسة هذا الموضوع بعد أن تتأكد من جاهزية المقاتلة الروسية الجديدة وبعد […]

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