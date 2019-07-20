رشيد غويلب - اصوات اليمين المتطرف رجحت كفتها / فون دير لاين تقود الاتحاد الاوربي نحو تشدد يميني

2019/07/20 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب شهد مساء الثلاثاء الفائت، انتخب البرلمان الاوربي وزيرة الدفاع الالمانية أورزولا فون دير لين رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية.وكانت "كتلة حزب الشعب الأوروبي"، التي تضم احزاب اليمين المحافظ والليبرالي، بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في المانيا، قد صوتت بالاجماع لصالحها ولكن الدور الحاسم في فوز فون دير لاين باغلبية ضعيفة يعود الى تصويت نواب احزاب اليمين القومي، واليمين المتطرف لصالحها.

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