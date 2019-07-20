السامرائي يدعو لفك التداخل الحاصل بمشاريع سامراء عاصمة العراق الاسلامية لتحسين مستوى خدماتها

2019/07/20 | 22:41

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بغداد اليوم - بغداد

عقدت لجنة قانون " سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية " النيابية برئاسة النائب مثنى ع...





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