2019/07/20 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6sh9QrKU2mg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بخدمتكم | تقريرعن دائرة جوازات صليخ في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بخدمتكم | تقريرعن دائرة جوازات صليخ في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).