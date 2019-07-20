2019/07/20 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من تطهير مزارع وبساتين غرب منشأة نصر شمال العاصمة بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوات الحشد الشعبي تمكنت من تطهير مزارع وبساتين غرب منشأة نصر شمال العاصمة بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر”.وكان مدير الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد الربيعاوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطهر مزارع وبساتين غرب منشأة نصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطهر مزارع وبساتين غرب منشأة نصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).