2019/07/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف قيادي في تيار الحكمة، اليوم السبت، ان رئيس التيار عمار الحكيم استدعى قيادات الفروع واللجان التنسيقية على خلفية “المشاركة الهزيلة” في تظاهرات الجمعة رغم انفاق 400 مليون دينار عليها.وقال القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “هناك استياء شديد بين كبار قيادات الحكمة من حجم المشاركين بالتظاهرات الذي كان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انفاق 400 مليون دينار عليها… الحكيم يستدعي قادة فروع تيار الحكمة بسبب “التظاهرات الهزيلة” وكالة خطوة برس.

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