العراق يدعو الشركات الكندية للاستثمار واعادة اعمار النبى التحتية

2019/07/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، عن دعوة الشركات الكندية للاستثمار في العراق خاصة في مجال إعادة إعمار البنى التحتـيّة.

وذكر الوزارة في بيان لها تلقت

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