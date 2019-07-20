2019/07/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

طالبت شركة "أودي" الألمانية للسيارات من لاعبي برشلونة، إعادة السيارات التي أهدتها لهم سابقا، بعد انتهاء فترة شراكة "أودي" مع النادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة "أودي" تطلب من لاعبي برشلونة اعادة سياراتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة "أودي" تطلب من لاعبي برشلونة اعادة سياراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).