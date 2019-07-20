محافظ بغداد يكشف عن انشاء مدينة صناعية في اطراف العاصمة

2019/07/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري ،اليوم السبت، عن رصد مبلغ قدره 29 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية وصفها بـ’الكبيرة’ شرق العاصمة العراقية.وقال الجزائري في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ ، أنه ‘تمت المصادقة على مشروع مدينة بغداد الصناعية الاقتصادية في قضاء النهروان (35 كم شرق بغداد)، حيث خصصت لها مساحة […]

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