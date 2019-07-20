2019/07/20 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / هيفاء القره غولي

انتهى الفنان الفوتوغرافي الرائد لطيف العاني، من إنجاز ورشات عمل، تحضيراً للمعرض المرتقبة اقامته في دبي، خلال ايلول المقبل، على كاليري ايزابيلا .

وقال العاني لـ "الصباح" بأنه وقع الصور المزمع عرضها، مؤكداً: "بلغ عدد الأعمال المعروضة 40 صورة تمثل المجتمع العراقي، خلال القرن الماضي، التقطتها أثناء عملي فوتوغرافياً متخصصاً بشركة النفط الوطنية، التي مكنتني طائراتها من التوسع الى أنطقة جمالية..



داخل وخارج العراق، التقطتها بحرفية جعلتها وثائق عالمية معتمدة في المتاحف والاكاديميات ومراكز البحث والفنون الدولية".

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