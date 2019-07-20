قيادي بالحشد الشعبي يطالب الحكومة بالطعن بالعقوبات الأميركية على بعض الشخصيات

2019/07/20 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب القيادي في الحشد الشعبي وعد قدو، السبت، الحكومة المركزية بالطعن بالعقوبات الاميركية تجاه بعض الشخصيات الحشدية والسياسية، لافتاً الى ان الحكومة بامكانها سلك الطرق القانونية والدبلوماسية للرد على العقوبات الاميركية.وقال قدو في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “التخبط بات واضحا في سياسة أميركا الخارجية، حيث ان قرار العقوبات الأميركية دلالة على […]

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