سلطات كردستان تعتقل منفذ الهجوم على الدبلوماسي التركي

2019/07/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق ، السبت، اعتقال الشخص الذي خطط لعملية اغتيال نائب القنصل التركي في الإقليم الأسبوع الماضي.وأوضح جهاز الأمن الداخلي في الإقليم “الأسايش في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه ” أنه اعتقل “العقل المدبر” للهجوم المسلح خلال أقل من أسبوع على وقوع الاغتيال “.وكان نائب القنصل التركي […]

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