عمليات “ارادة النصر” تبدأ مرحلتها الثانية لتأمين وتطهير شرقي الانبار

2019/07/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..تأمين وتفتيش لمناطق شرق الانبار..ضمن المرحلة الثانية لعملية “ارادة النصر” اعلن الحشد الشعبي،السبت، انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر في قاطع شرقي الانبار.قال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /ميديا نيوز/، نسخة منه، أن “قطعات الحشد ضمن عمليات شرق الانبار انطلقت صباح اليوم من ثلاث محاور لتفتيش وتأمين المناطق التي تقع ضمن مسؤوليتها […]

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