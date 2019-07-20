العراق يكتفي بثنائي محترف في بطولة غرب آسيا

2019/07/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}أكد باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي، أن اللاعبين أحمد إبراهيم وهمام طارق المحترفان الوحيدان اللذان سيشاركان في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري في العراق.

وقال كوركيس في تصريح صحفي، إن "اللاعبين أحمد إبراهيم المحترف في العربي القطري وهمام طارق المحترف في استقلال طهران، حصلا على الضوء الأخضر للمشاركة مع المنتخب في بطولة غرب آسيا"، مبينا ان "بقية المحترفين سيغيبون عن البطولة لارتباطهم بأنديتهم".ولفت كوركيس الى، أن "البطولة هي تنشيطية للمنتخب قبل تصفيات كأس العالم وفرصة للاعبين المحليين وكذلك للمدرب لاكتشاف وجوه جديدة قادرة على تمثيل المنتخب في تصفيات كأس العالم".وتنطلق بطولة غرب آسيا نهاية شهر تموز الجاري في ملعبي كربلاء وأربيل.وتتكون البطولة من مجموعتين، حيث تضم المجموعة الاولى كل من {العراق، اليوم، سوريا، فلسطين، ولبنان} والمجموعة الثانية كل من {الاردن، السعودية، الكويت، البحرين}.انتهى

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