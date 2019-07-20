الحشد يطهر مزارع وبساتين شمال بغداد

2019/07/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}تمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من تطهير مزارع وبساتين غرب منشأة نصر شمال العاصمة بغداد.

وقال الحشد الشعبي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تطهير مزارع وبساتين غرب منشأة نصر شمال العاصمة بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر".وكان الحشد الشعبي قد أعلن في وقت سابق من عن انتهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم لتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المجاورة لها.انتهى

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