بارزاني يبعث رسالة بشأن اعتقال المنفذ الرئيس لهجوم اربيل ومعاونه

2019/07/20 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد ان تمكنت قوات الاسايش ومكافحة الارهاب في اقليم كوردستان القاء القبض على احد منفذي الحادث الارهابي الذي حصل يوم الاربعاء الماضي، في مدينة اربيل واحد معاونيه، وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني رسالة اشاد فيها بهذه القوات، معربا عن شكره لاهالي الاقليم الذي يتعاون دوما مع الاجهزة الامنية.

وجاء في الرسالة التي وردت لشفق نيوز، انه بعد الجريمة الارهابية في يوم الاربعاء الماضي في احد مطاعم اربيل التي راح ضحيتها دبلوماسي تركي ومواطنين مدنيين من الاقليم تمكنت القوات الامنية والاسايش ومكافحة الارهاب، اليوم من اعتقال احد المنفذين الرئيسيين للجريمة واحد معاونيه.‎

وعبر بارزاني عن تثمينه البالغ لـ"ابطال" الايايش ومكافحة الارهاب وجميع الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان الذين استطاعوا اعتقال "المجرمين" بزمن قياسي واثبتوا كعهدهم دائما انهم "موضع الثقة والفخر".

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