أبل تعيد تطبيق الرقابة الأبوية OurPact

2019/07/20 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمحت شركة أبل من جديد لتطبيق الرقابة الأبوية OurPact بالعودة مرة أخرى إلى متجر التطبيقات التابع لها، وذلك بعد أن سبق وأن قامت بحظره من المتجر، حيث سمحت لمطوريه بإعادته بصيغته الأصلية ودون أي قيود عليه.وذكر موقع The Verge الأمريكي، تمثل هذه الخطوة نهاية لنزاع استمر لأشهر بين أبل ومجموعة متنوعة من شركات الرقابة الأبوية المتأثرة بقيود الشركة، حيث أن قيام أبل بإزالة أو منع التحديثات للعديد من هذه التطبيقات بما فى ذلك OurPact) أثار الدهشة لدى الكثيرين.

وتتمثل المشكلة أن هذه التطبيقات تستخدم مجموعة من الأدوات تسمى MDM، أو الإدارة متعددة الأجهزة، والمصممة لإدارة الأجهزة في تكنولوجيا المعلومات والبيئات المدرسية، وهو ما كان مسموحًا به في متجر التطبيقات في مجموعة متنوعة من التطبيقات على مستوى المؤسسة بعد تغيير قاعدة أبل، وأشار تقرير إلى أن حظر أبل تزامن مع طرحها الخاص لأداة الرقابة الأبوية Screen المضمنة فى iOS 12، مما يشير إلى أن دوافع Apple تنطوى على المصلحة الذاتية.

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