ارتفاع درجات الحرارة تؤدي بحياة 6 اشخاص في امريكا

2019/07/20 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}تسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق العادية في ولايات أمريكية مختلفة، بوفاة ستة أشخاص على الأقل، منهم أربعة في ولاية ماريلاند، وواحد في أريزونا ، والآخر في أركنساس.

وفقا لقناة CBS، إن "ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على صحة حوالي 200 مليون شخص في الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث أن درجات الحرارة في هذه المناطق، يمكن أن تصل إلى 32 درجة مئوية.وذكرت القناة أنه تقرر إلغاء العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية في مدينة نيويورك.انتهى

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