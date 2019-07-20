شرطة بابل: اعتقال متهم بالارهاب واخر بحوزته مخدرات شمال المحافظة

2019/07/20 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل… أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، عن إلقاء القبض على متهم بالإرهاب واخر بحوزته مخدرات شمالي المحافظة.وقال المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منهانه “ضمن الممارسات اليومية التي تجريها مفارز قسم شؤون سيطرات القيادة بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني […]

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