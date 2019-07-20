2019/07/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

ينتظر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، عقوبة قاسية، وذلك بعد تصريحاته النارية تجاه اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، بعد حصول التانجو على المركز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يواجه عقوبة قاسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يواجه عقوبة قاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).