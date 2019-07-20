 بعد واشنطن.. لندن تتوعد طهران بعواقب وخيمة.. قوة نارية ضخمة تنتظر إيران

2019/07/20 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف تقرير نشره موقع ” #بزنس_إنسايدر ” الأميركي، اليوم السبت، عن القوة النارية لكل من #بريطانيا و #الولايات_المتحدة في منطقة #الخليج، وقال إنها باتت جاهزة للتحرك في […]

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