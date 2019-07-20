توقيف مشتبه به ثان على صلة بهجوم أربيل

2019/07/20 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلنت السلطات المحلية في أربيل شمال العراق، يوم السبت،

إلقاء القبض على شخص قدم المساعدة للمدعو "مظلوم داغ" المشتبه به

الرئيسي في هجوم أسفر عن مقتل موظف بالقنصلية التركية.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل أن قوات الأمن أوقفت المدعو

محمد بي****يز واسمه الحركي ديجوار مامند يوسف، دون الافصاح عن مزيد

من المعلومات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات المحلية في أربيل إلقاء القبض على

المدعو "مظلوم داغ".

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية أن هجوما مسلحا غادرا استهدف

موظفين في القنصلية التركية أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في

أربيل؛ ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين

جراء الهجوم ذاته.

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