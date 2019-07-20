2019/07/20 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات حقق علماء صينيون مؤخرا سلسلة من الاكتشافات المذهلة في التكنولوجيا الحربية، التي ستساعد المقاتلات الحربية على تفادي أجهوة الرادار.وقال البروفيسور لوه شيانغانغ وفريق من علماء معهد البصريات والإلكترونيات بالأكاديمية الصينية للعلوم، في بيان، إنهم ابتكروا أول نموذج رياضي في العالم لتحديد سلوك الموجات الكهرومغناطيسية بدقة، حسب ما أوردت صحيفة “ساوث تشاينا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقنية صينية حربية تجعل المقاتلات “مخفية” عن أجهزة الرادار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقنية صينية حربية تجعل المقاتلات “مخفية” عن أجهزة الرادار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).