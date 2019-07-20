رسول: إرادة النصر رسالة اطمئنان والمهندس يشرف بنفسه على سيرها

2019/07/20 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، السبت، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يشرف بنفسه على سير المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر، مشيرا إلى أن العمليات رسالة اطمئنان للاهالي.وقال رسول في تصريحات متلفزة لقناة "العراقية" الفضائية وتابعها موقع "الحشد الشعبي"، إن "نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي ...

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