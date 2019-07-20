الكربولي: أهالي مناطق حزام بغداد يشعرون بالارتياح من معاملة الحشد لهم

2019/07/20 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، السبت، بتعامل قوات الحشد الشعبي مع اهالي مناطق حزام بغداد، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر تهدف الى ترسيخ الأمن.وقال الكربولي في تصريحات متلفزة لقناة "العراقية" الفضائية وتابعها موقع "الحشد الشعبي"، إن "اهالي مناطق حزام بغداد يشعرون بالارتياح من معاملة الحشد الشعبي معهم"، ...

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