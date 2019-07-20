بارزاني يعلق على اعتقال منفذي هجوم أربيل. لا تؤذوا شعب كردستان

2019/07/20 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على اعتقال منفذي حادث إطلاق النار في أربيل.

وقال بارزاني في بيان، أن "كردستان لن تصبح أبداً مقراً للإرهاب، وأن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار المواطنين المخلصين وصقور المؤسسات الأمنية في الاقليم"، داعياً "الجميع إلى" عدم تصدير مشاكلهم إلداخل كردستان، وإلحاق الأذى بشعبه ".واضاف "بعد العمل الإرهابي الذي وقع يوم الأربعاء، 17/7/2019، في أحد مطاعم أربيل، وراح ضحيته دبلوماسي تركي ومواطنان مدنيان من كردستان، تمكنت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في أربيل من اعتقال المنفذ الرئيس للجريمة وأحد معاونيه".وأضاف" أحيي بشدة أبطال الأسايش ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي استطاعت إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت وأثبتت كما هو الحال كل مرة بأنها محل للثقة والفخر".وأشار إلى أنه "من هنا أدعو الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم لداخل كردستان، وألا يكونوا سبباً لإلحاق الأذى بشعبه".انتهى

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