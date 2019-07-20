نائب عن النصر: الفساد في تسابق مع الزمن والأيام القادمة حبلى بالمفاجأت

2019/07/20 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو كتلة النصر النيابية فلاح الخفاجي، ان الفساد في العراق في تسابق تصاعدي مع الزمن، فيما كشف عن مفاجأت ستشهدها الساحة السياسية في الأيام القادمة.

وقال الخفاجي {للفرات نيوز} ان" تظاهرات تيار الحكمة المعارضة سيكون لها وقع على الساحة السياسية، والهجوم الكبير من قبل بعض القوى دليل على قوة التيار".وأضاف ان" كلمة المعارضة كبيرة بالحجم والنضج، فشباب الحكمة واعي ومنطلق تجاه تقديم الخدمة ونحن بصدد تقوية هذه المعرضة"، مبيناً ان" الهجمات على تظاهرات الحكمة تعني السكوت على تردي الخدمات والبطالة".وتابع الخفاجي" تظاهرات الحكمة منضبطة وسلمية ومسيطر عليها من ناحية الوقت والمكان، وتيار الحكمة شبابي يحمل عقلية عالية لذا الجميع متخوف منه"، منوها الى ان" تظاهرات الحكمة ناجحة للغاية ووصلت صورة ناصعة عن المتظاهرين والمواطنين والمعارضة".



وأشار الى ان" التخوف من تظاهرات الحكمة راجع لغلبة التيار الشبابي عليها، وهناك من سيتصدى للحكمة المعارضة خوفاً على عروشهم"، موضحاً" المشككون يخشون ان تكون تظاهرات الحكمة بداية لاكتساح الشارع"، مبيناً ان" موقف ائتلاف النصر ورؤيته مع الحكمة المعارضة موحد، فنحن مع المنهج المعارض ونقف معها إزاء القضايا العامة".وتابع" عبد المهدي وضع البرنامج الحكومي ثم عجز عن تنفيذه، بداية انفلات الوضع جاء من نقل الصلاحيات وهو خطا كبير ارتكبته الحكومة، اذ كان يجب نقل الصلاحيات على شكل مراحل منعا للاختلاف الخدمي الحاصل اليوم"، لافتا الى ان" الكتل السياسية النافذة تعيق الوزراء الاكفاء عن تحقيق أي انجاز يذكر".وزاد الخفاجي" الكثير من الكتل مستفيدة من حكومة عبد المهدي وليس من مصلحتها التغيير، والحكومة لم تقدم أي انجاز يذكر على ارض الواقع، والفساد في العراق في تسابق تصاعدي مع الزمن"، منوها الى ان" معارضة الحكمة كالمسمار الذي كلما زادت الكتل طرقها عليه ازاد ثباتاً" الخفاجي: الأيام المقبلة حبلى بالمفاجأت والكثير من الوزارات ستشهد عملية استجواب ومنها {المالية والنفط والكهرباء والاتصالات} وغيرها ايضاً"، مشيرا الى ان" إدارة مجلس النواب يشوبها تفضيل نواب على اخرين"، مختتماً بالقول" الحرب الإعلامية الالكترونية على معارضة الحكمة متوقعة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن النصر: الفساد في تسابق مع الزمن والأيام القادمة حبلى بالمفاجأت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن النصر: الفساد في تسابق مع الزمن والأيام القادمة حبلى بالمفاجأت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).