دولة القانون تدعو للتحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء وتهاجم الاعلام ’’المحرض’’

2019/07/20 | 23:43

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بغداد اليوم - بغداد

دعت كتلة إئتلاف دولة القانون، السبت 20 تموز 2019، الحكومة للتحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء، فيما أكدت رفضها لـ"تحريض" الإعلام "المغرض" المستمر على استهداف القوات الأمنية وعلى حل الحشد الشعبي.

وقالت الكتلة في بيان، إنها "تدين العمل الاجرامي الذي طال معسكر الشهداء بمحافظة صلاح الدين الذي تعرض الى قصف جوي ادى الى سقوط شهداء وجرحى من مقاتلي الحشد الشعبي".

وأضافت، أن "الحكومة العراقية مدعوة الى التحقيق في هذا العمل الاجرامي الجبان واظهار النتائج للراي العام، كما ان عليها ضمان عدم تكرار هذه الاعمال العدائية التي تستهدف مقاتلي الحشد الشعبي ومعسكراتهم".

وأكدت الكتلة "رفضها التدخل الاعلامي المغرض في الشأن الداخلي العراقي والتحريض المستمر على استهداف القوات الأمنية وعلى حل الحشد الشعبي من خلال الإعلام والقنوات الفضائية التي ينبغي على الحكومة العراقية أن تعيد النظر جديا في مسألة منحها اجازة العمل داخل العراق".

وكشف مصدر مطلع، الجمعة 19 تموز 2019، تفاصيل استهداف معسكر تابع للحشد الشعبي، بواسطة طائرة مسيرة، في اطراف قضاء الطوز، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بالساعة 02:30 يوم الجمعة، استهدف قصف جوي لطائرة مسيرة معسكر الشهداء التابع لقيادة محور الشمال- الحشد الشعبي الواقع في أطراف طوزخورماتو".

وأضاف، أن القصف "أدى الى استشهاد شخص واحد، وإصابة آخرين".

وافاد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف ،الجمعة، بأن طائرة مسيرة قصفت معسكراً تقيم فيه قوات الحشد الشعبي في قضاء طوزخورماتو.

وقال أبو رغيف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "طائرة مسيرة قصفت معسكراً بجنوب قضاء الدوز في قرية جاروغلي"، مبيناً أن "المعسكر تقيم فيه قوات تابعة للحشد الشعبي".

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وقال البارزاني في بيان، "بعد العمل الإرهابي ال

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عمار جبر ، وناقشت معه أليات ومتطلبات

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كشف تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن آخر تطورات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما رجح "حسم" التصويت عليه في البرلمان خلال الأسبوع الجاري.

وقال النائب عن التحالف ع

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