الداخلية تكشف عن عدد الوثائق الدراسية المزورة

2019/07/20 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن وجود 265 وثيقة دراسية مزورة خلال شهر حزيران المنصرم.

وذكر مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان"قسم ادارة قضايا النزاهة التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اكتشف وجود 265 وثيقة دراسية مزورة، ضمن الوثائق التي قام القسم بتدقيق صحة صدورها مع المؤسسات العلمية والتربوية ذات العلاقة خلال شهر حزيران المنصرم".

وأكدر، ان"مديرية القانونية والتحقيقات قامت خلال الشهر بتدقيق صحة صدور 3245 وثيقة دراسية لضباط وموظفين ومنتسبين يعملون في دوائر ومفاصل الوزارة المختلفة ظهر منها أن 265 وثيقة غير صحيحة ومزورة، حيث قام المكتب بتأشير المخالفات ومخاطبة الدوائر التي ينتسب لها المزورين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم".انتهى/س

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