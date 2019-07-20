البارزاني يعلق على حادثة اغتيال نائب القنصل التركي

2019/07/20 | 23:51

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العهد نيوز – اربيل

ادلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، باول تعليق على اعتقال منفذي حادث مقتل نائب القنصل التركي في أربيل.

وقال البارزاني في بيان،

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